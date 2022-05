Verdachte op heterdaad betrapt bij stelen van kleding en schoeisel

Clarence V .(34) is donderdagmorgen door de aangever en alerte buurtbewoners aangehouden wegens gekwalificeerde diefstal. Dit gebeurde omstreeks 07.00u aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname.

Tijdens het wegnemen van lijfskleding en schoeisel werd hij gesnapt door de aangever. Na de betrapping nam hij de benen. De aangever en de alerte buurtbewoners gingen de verdachte achterna en zij wisten hem aan te houden.

Na de aanhouding droegen zij de verdachte over aan de politie van Latour. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De verdachte had kleding en schoeisel op het achterterrein van de aangever weggenomen. Er waren nog meer schoenen klaargezet, maar die konden niet kon worden meegenomen. Clarence blijft aangehouden.