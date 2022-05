Man aangehouden wegens diefstal van 60 bijen lokkasten

De politie in Suriname heeft donderdagavond de 42-jarige Marvin B. aangehouden, wegens diefstal van 60 bijenkasten of te wel lokkasten ten nadele van een imker in Coronie.

Na goed speurwerk wist de politie van het district zeven van de kasten met bijen te achterhalen. Deze zullen worden teruggegeven aan de benadeelde. De verdachte heeft toegegeven de 7 kasten met bijen te hebben gestolen, maar zegt niets af te weten van de overige 53 kasten.

Marvin is na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.