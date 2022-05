LTS ll leerling die medescholier neerstak aangehouden

De 18-jarige Bjorn R., leerling van de Lagere Technische school (LTS ll) in Suriname die op maandag 9 mei zijn medescholier bij een vechtpartij neerstak, is donderdagmorgen aangehouden en in verzekering gesteld.

Beide leerlingen raakten maandag slaags op het schoolcomplex, waarbij één van hen een steekverwonding aan z’n zij opliep. Dit gebeurde rond 10.00u aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat.

De twee kregen ruzie omdat de steekgrage verdachte vond dat het slachtoffer hem eerder zou hebben bedreigd. Na de daad maakte de verdachte zich uit de voeten. Het slachtoffer werd door een leerkracht naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De politie van Uitvlugt heeft de verdachte donderdag opgespoord en aangehouden. Het mes waarmee hij het slachtoffer heeft bewerkt is in beslag genomen. Bjorn blijft aangehouden.