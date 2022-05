Leegstaande woning naast SWM Latour verwoest door felle brand

Bij een felle brand woensdagavond is een onbewoonde en verlaten woning aan de Latourweg in Suriname, naast het pand van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), totaal verwoest. Dit gebeurde rond 23.30u.

De brandweer was vrij snel op het adres en had de brand binnen korte tijd onder controle. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

De woning was niet aangesloten op het EBS-netwerk. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.

Het komt vaker voor dat onbewoonde panden in Paramaribo door onverlaten, vaak genoeg door junkies, in brand worden gestoken.