Ryan Koolwijk wordt assistent-bondscoach van Suriname

Ryan Koolwijk stopt als actief voetballer en wordt assistent-bondscoach van Suriname. De 36-jarige middenvelder kwam als speler al uit voor de Surinaamse ploeg Natio, waar hij ook aanvoerder was.

In gesprek met RTV Rijnmond noemt hij het een prachtige uitdaging en zegt: “dit is voor mij een mooie kans om het trainersvak in te gaan. Ik ga spelers scouten die de Surinaamse nationaliteit hebben, maar ook spelers die mogelijk voor ons gaan spelen. En dan heb je nog de interlandweken.”

Koolwijk, die geboren is in Nederland, maar als ‘Diaspora speler’ voor Suriname uitkwam, maakte in de zomer van 2021 zijn debuut voor Suriname en speelde mee in de Gold Cup.

Hij speelde in Nederland voor clubs als Excelsior, NEC, FC Dordrecht, Trencin, Almere City FC en PEC Zwolle. Hij werd door Brian Tevreden gepolst voor de functie van assistent-bondscoach van Suriname, toen laatstgenoemde erachter kwam dat hij de juiste papieren heeft.