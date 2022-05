Nieuwe voetbaldoelen kunstgrasveld Hanna’s Lust en Santigron

De kunstgrasvelden op Hanna’s Lust en Santigron zijn voorzien van nieuwe voetbaldoelen. Dit is gebeurd na een oproep van de jonge sportleider Joshua Wilson van het veld op Hanna’s Lust. Hiermee is invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens van de jongeren van de omgeving.

De voetbaldoelen verkeerden in een deplorabele staat, waardoor de jongeren geen gebruik meer van konden maken. Joshua bracht dit probleem via de media onder de aandacht van de overheid. Het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) speelde gelijk hierop in. Directeur Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw en onderdirecteur Sport Accommodaties en Ruimten (SAR), John Atida, pleegden hierover overleg met elkaar.

Na lobbywerk bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en Surisports is het zover gekomen dat de voetbaldoelen op Hanna’s Lust en Santigron vervangen konden worden. De twee functionarissen van ROS appreciëren de hulp waarbij door middel van public private partnership met de KNVB en samenwerking van bevriende partners in binnen als het buitenland meerdere voetbaldoelen van sportaccommodaties vervangen konden worden.

Daarnaast zijn er ook voetballen ter beschikking gesteld. Aan de jongeren is gevraagd dat zij zorgvuldig omgaan met de faciliteiten en het sportmateriaal van de overheid.