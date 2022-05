Gevechtscursus voor studenten Surinaamse Militaire School achter de rug

Met de succesvolle afronding van een zware gevechtscursus te Cassipora en Redi Doti, zijn de studenten van de onderofficierklas 19-01 van de Surinaamse Militaire School (SMS) nu voldoende vaardigheden bijgebracht om na hun stage effectief en efficiënt te functioneren binnen het Nationaal Leger.

“De gevechtscursus dient voor de cursisten als eindoefening van de opleiding maar zou in feite door elke militair gevolgd moeten worden. Het is een cursus waarbij je in de praktijk in een echte gevechtssituatie skills opdoet”, zegt de directeur van de SMS, majoor Brian Landveld.

Deze gevechtscursus, die op 24 april van start ging, heeft tien dagen geduurd en stond onder leiding van kapitein Jermain Fraser. Het bevatte onder meer gevechtsvaardigheden en survival technieken. 16 studenten van de SMS en 7 militairen (6 onderofficieren en 1 soldaat) afkomstig uit andere afdelingen binnen de defensieorganisatie hebben deelgenomen hieraan.

De studenten zullen nu op 16 mei een aanvang maken met een stageperiode van twee maanden. Voor het succesvol afronden van de cursus, mochten de studenten een certificaat in ontvangst nemen.