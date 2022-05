Ambulance knalt tegen auto die uit inrit komt

Aan de Latourweg in Suriname heeft zich vanmiddag een aanrijding voorgedaan tussen een ambulance en twee andere voertuigen. Een vrouw werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De ambulance reed donderdag rond 13.45u over de Latourweg gaande richting de rotonde. Ter hoogte van de Krapestraat ging het mis. De ambulance was bezig in te halen, toen een Toyota Blade vanuit een inrit van de zijde van Wolly’s Latour kwam.

De chauffeur van de ambulance knalde bij die gelegenheid tegen de Blade en een Toyota Rav4. De vrouw die in de Blade zat raakte gewond en werd met een andere ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De politie van bureau Latour heeft de zaak in verder onderzoek.