Advocaat Hoefdraad: ‘Geen bevestiging dat Interpol heeft gezegd dat het om politieke vervolging gaat’

De advocaat van de veroordeelde en voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad, Murwin Dubois, heeft woensdag gereageerd op het bericht dat Interpol heeft besloten om de opsporing van Hoefdraad niet te honoreren.

Dubois had via zijn collega’s in Amerika geprocedeerd tegen het verzoek van de Surinaamse politie om Hoefdraad op de Interpol opsporingslijst te plaatsen. Volgens de advocaat heeft Interpol op basis van het aangetekende bezwaar, het besluit genomen om het verzoek niet te honoreren.

Dat dit besluit door Interpol is genomen omdat het om een politiek vervolging van Hoefdraad zou gaan, zoals de Surinaamse krant Times of Suriname woensdag prominent op haar voorpagina beweerde, kan Dubois niet bevestigen. Tegen ABC zegt hij over deze bewering van de krant:

“Ik ben even voorzichtig met de formulering die in het krantenartikel gebruikt is, omdat dat niet is bevestigd door mijn collega’s. Mijn collega’s hebben alleen bevestigd dat Interpol het verzoek niet gehonoreerd heeft. De reden waarom, is niet bevestigd door de collega’s. Daarom ben ik voorzichtig om te bevestigen dat Interpol heeft gezegd dat het om een politieke vervolging gaat“, aldus Dubois.

In een schrijven van het secretariaat-generaal van de Internationale Criminele Politieorganisatie-INTERPOL, zou de organisatie verklaard hebben dat Hoefdraad niet onderworpen is aan een INTERPOL-kennisgeving of verspreiding. De Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi heeft woensdag bevestigd dat hij een bericht van Interpol over de kwestie Hoefdraad heeft ontvangen.

De bewindsman gaf aan dat het schrijven nog bestudeerd moet worden en dat de autoriteiten in Suriname na zullen gaan welke stappen hiertegen ondernomen kunnen worden.