Verveertjes op première van nieuwe film ‘Foodies’

Gisteravond vond in Amsterdam de première plaats van de nieuwe romantische komedie ‘Foodies’. Ook Roué Verveer en zijn gezin waren daarbij aanwezig (foto). De bekende Surinaams-Nederlandse comedian speelt namelijk ook een rol in deze bioscoopfilm die vanaf 12 mei te zien is.

Foodies gaat over Sam (32), een populaire foodblogger die al van kinds af aan haar eigen kookboek wil schrijven. Als zij per ongeluk een negatieve recensie schrijft over het restaurant van de jonge gepassioneerde chef en ook degene waar zij verliefd op is geworden, werkt ze zichzelf steeds verder in de problemen. Niet alleen haar carrière en levenslange droom komen hiermee op het spel te staan, maar ook haar kans op een relatie waarin ze écht zichzelf kan zijn.

De in Suriname geboren comedian zei eerder tegen de redactie van Waterkant.Net dat het geen hoofdrol is, maar wel zijn grootste filmrol tot nu toe. Roué had eerder al rolletjes in de Nederlandse films ‘Bon Bini 3’, ‘Fashion Chicks’ en ‘Heksen bestaan niet’.