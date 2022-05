Jeugdkoor Holland Baroque bezoekt president Santokhi

Het jeugdkoor Holland Baroque heeft op dinsdag 10 mei een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Het koor is voor een week in Suriname en zal samen met de leerlingen van de School voor Jong Talent in Paramaribo, activiteiten ondernemen. Dit bezoek is mede mogelijk gemaakt door zangeres Lucretia Starke en Arturo den Hartog die beide op deze koorschool hebben gezeten en nu studeren aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag.

In November wordt de uitwisseling compleet gemaakt en gaan de jongeren van de koorschool voor Jong Talent naar Nederland en zullen zij samen optreden tijdens het slotconcert van Utrecht 900 in TivoliVredenburg.

Het jongerenkoor Holland Baroque is een crowdfundactie gestart, voor de School voor Jong Talent in Paramaribo, voor een grondige renovatie aan het muzieklokaal van het koor.

Het staatshoofd gaf aan verheugd te zijn met dit bezoek en om de plannen te vernemen. Verder gaf hij aan dat hij zal nagaan op welke wijze de regering een bijdrage kan leveren. Santokhi wenste de jongeren heel veel succes toe met hun activiteiten.