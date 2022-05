Inspecteur van politie Max Terborg neemt leiding over bij Mobiele Eenheid

Commissaris van politie Sjaam Debi-Tewarie heeft woensdag ceremonieel de leiding van de Mobiele Eenheid (ME) van het Korps Politie Suriname (KPS), overgedragen aan inspecteur van politie Max Terborg, tevens ressortcommandat van politie Munder.

Debi-Tewarie zegt in gesprek met Waterkant.Net, dat de overdracht op zijn verzoek heeft plaatsgevonden. Hij gaat voor dynamische verjonging van het korps. Het komt heel zelden voor, dat een afdelingshoofd binnen het korps zelf de functie overdraagt aan zijn opvolger.

Sinds augustus 2013 zwaaide Debi-Tewarie als commandant van de Mobiele Eenheid de scepter. Hij was toen ook ressortcommandat van Munder. Bijkans 9 jaar gaf hij leiding aan deze eenheid. Gedurende die periode voerde hij verschillende functies uit binnen het Korps.

Hij was nadien ressortcommandat van Latour, daarna hoofd van de Politieacademie en recent commandant van de operationeledienst van KPS.

Volgens de commissaris van politie heeft hij diverse operaties uitgevoerd zowel in het binnenland als ook in de stad. Hij is vanzelf verzekerd dat inspecteur Terborg als commandant van de ME zijn job goed zal doen.

Inspecteur Terborg zegt in gesprek met Waterkant.Net dat het een uitdaging is. Hij gaat ervoor. “Daar waar buitensporig gedrag vertoond zal worden zal de eenheid optreden. De rust en veiligheid in de samenleving zal onder alle omstandigheden gewaarborgd blijven.”

Terborg heeft als hoofd Bikers en hoofd Algemene Surveillancedienst (ASD) binnen het KPS gefunctioneerd. Ook heeft hij verschillende functies uitgevoerd op diverse politiebureaus waaronder Nieuwe Haven, Uitvlugt en thans op Munder.