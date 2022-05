Dief rijdt weg met auto terwijl eigenaar roti koopt

Een dief heeft dinsdagavond rond 20.30 uur een grijs gelakte Toyota Passo met kenteken PG 54-31 van een klant van Suda Roti Restaurant aan de Kwattaweg gestolen.

De benadeelde ging met zijn auto naar het restaurant om een roti te kopen. Hij parkeerde de wagen voor het gebouw en liet de sleutel erin. Hij liep toen de zaak binnen en plaatste een bestelling.

De man ging vervolgens uit het restaurant, maar zag zijn auto niet meer op de plaats waar hij die had geparkeerd. De politie werd ingeschakeld en begaf zich ter plekke voor het instellen van een onderzoek.

De benadeelde was zeer emotioneel, omdat hij al zijn waardevolle zaken in zijn voertuig had achtergelaten. De politie doet wederom een beroep op de samenleving om waakzaam en zorgzaam om te gaan met have en goed.