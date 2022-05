Moeders van bejaardentehuis Huize Siembah in de watten gelegd

Blijdschap, verdriet en tranen waren allemaal te zien op de gezichten van de moeders van het bejaardentehuis, Huize Siembah. De contestanten van Miss India Worldwide Suriname (MIWS) en de leden van Leo Club Campus Plus hebben deze moeders een leuke dag bezorgd in verband met moederdag. Dit gebeurde op zaterdag 7 mei in de zaal van Huize Siembah te Mariënburg.

“Ik heb niemand. Het is zwaar voor alle moeders hier om moederdag te vieren,” zegt een 83- jarige oma met tranen in haar ogen. Zij wist te vertellen dat ze als klein meisje haar oude dagen niet op deze manier zag doorbrengen in een bejaardentehuis. “Mi breyti dat’ unu yongu wan kong luku unu bigi sma. Dankjewel mi gudu,” fluisterde zij tijdens een stevige brasa van één van de MIWS contestanten. Zang, dans, gedichten voorlezen en het uitdelen van cadeautjes waren onderdeel van deze moederdag activiteit.

Het doel van dit project was om de moeders van dit tehuis het gevoel van moeder zijn nog steeds te laten ervaren op een gezellige manier, waarbij jongeren iets terug doen voor hen. Raveena Bharat, Miss India Worldwide Suriname 2019, zegt dat de dag succesvol is verlopen. “Een brede lach zien op hun gezicht en wat traantjes, was voor ons een teken dat het een geslaagde activiteit is geweest. Ook ons team heeft emotionele momenten gehad waarbij wij elkaar moesten troosten. Aan de andere kant, het empathisch gevoel en de maatschappelijke bewustwording en verantwoordelijkheid, willen wij bijbrengen onder onze MIWS contestanten van 2022,” vertelt Bharat. Shannon Chotoe, contestant MIWS 2022, zegt zo een manier van leven aan niemand toe te wensen. “Ik heb genoten van de dag en tegelijkertijd flink gehuild. Sommige ouders zijn hiernaartoe gebracht en er is nooit meer naar ze gekeken. Ik wens dit absoluut voor niemand. Ik heb een leuk gesprek gehad met een van de moeders,” zegt Chotoe.

Tatchana Sardjoe Missier, First Vice President van Leo Club Campus Plus, geeft aan blij te zijn met dit samenwerkingsinitiatief. “Wij doen frequent aan sociale projecten. Het tehuis heeft ook een specifiek verzoek gedaan voor hoognodige spullen, zoals incontinentie luiers en levensmiddelen. Samen met onze Leo-leden en donateurs konden wij hierin helpen voorzien,” vertelt Sardjoe Missier. Ook Evert Karto, algemeen coördinator Huize Siembah, is zeer dankbaar met dit initiatief. Ter afsluiting heeft hij aangegeven om positieve dingen te blijven doen in het leven, en dat deze groep niet vergeten moet worden. “Siembah telt 33 bewoners en 27 medewerkers. Het is zwaar werk. Maar wij doen dit met hart en ziel,” vult hij verder aan.

In totaal zijn er tien Miss India Worldwide Suriname contestanten en zeven die meedoen in de categorie Miss Teens India Worldwide Suriname. Naast de trainingen die zij volgen in aanloop naar de finale show, die eind mei wordt gehouden, is het voeren van sociale projecten een onderdeel van het traject. Tijdens de finale zullen zowel de nieuwe Miss India Worldwide Suriname 2022 en Miss Teen bekend worden gemaakt. De nieuwe Miss zal Suriname in de maand juni vertegenwoordigen tijdens de Miss India Worldwide verkiezingen in New York, de Verenigde Staten van Amerika.