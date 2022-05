Medewerkers Suribetshop verduisteren 27.000 SRD

Twee medewerkers van een Suribetshop te Goede Verwachting in Suriname hebben een geldbedrag groot 27.000 SRD verduisterd ten nadele van hun werkgever. Dit ontdekte de ondernemer in het weekend, waarna hij gelijk aangifte tegen hen deed. Het gaat om de verdachten Chaquil en Jerrel.

Een van de arbeiders was op die bewuste nacht van de ontdekking niet aan het werk. De politie van Latour werd ingeschakeld, die op haar beurt de medewerker aanhield en hem naar het bureau overbracht voor onderzoek.

Hij verklaarde dat zijn collega met het geld vandoor is gegaan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is deze verdachte in verzekering gesteld.

De tweede verdachte is nog voortvluchtig. De politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.