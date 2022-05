Man (46) bezoekt pension met meisje (15) en overlijdt na gebruik stimulerend middel

De 46-jarige Delano S., is dinsdagmorgen rond 11.00u overleden in een pension te Meerzorg in Suriname.

Het slachtoffer was samen met een 15-jarig meisje naar het pension. Hij gebruikte een stimulerend middel en klaagde na enige tijd van pijn op de borst.

De man werd onwel, waarbij het minderjarige meisje de kamer uitging en de beheerder van het plaats hierover alarmeerde. Kort daarna kwam het slachtoffer in de kamer te overlijden.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast. Er was geen sprake van enig misdrijf, waarna het lijk na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is vrijgegeven.