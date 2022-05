Lijken jong koppel hangend aan balkon aangetroffen

Er heeft zich vannacht een lugubere situatie voorgedaan aan de Wanestraat te Flora, waarbij twee jonge mensen opgehangen aan een balkon zijn aangetroffen. Het zou gaan om een jong koppel te weten de 17-jarige S.L. en de 18-jarige I.B. De jongen (S.L.) is vandaag jarig.

Milton Bischop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, bevestigt het voorval tegenover Waterkant.Net. Het motief is nog onbekend. De woordvoerder zegt dat aan de politie is doorgegeven dat de jongen al geruime tijd met zelfmoord plannen rondliep.

Op beelden in het bezit van onze redactie, is te zien dat de lijken van de twee naast elkaar aan het balkon van de woning (foto) hingen en vanaf de straat goed te zien waren.

De politie heeft de ontzielde lichamen na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Praten over zelfdoding? Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)