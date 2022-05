Boete voor verkeersdeelnemers bij verhoogde veiligheidscontroles

Door gemengde eenheden van de politie zijn er op zaterdag 7 mei op diverse locaties in Suriname verhoogde veiligheidscontroles uitgevoerd in de districten Commewijne en Saramacca. Naast het controleren van voertuigen bescheiden, is ook gelet op het bezit en/of vervoeren van verboden spullen.

Een aantal verkeersdeelnemers zijn geverbaliseerd terzake diverse verkeersovertredingen. Te Stolkertsijver zijn omstreeks 19.00 uur twee trucks beladen met houtblokken, de verdere toegang geweigerd. Trucks met houtblokken mogen niet later dan 18.00 uur deelnemen aan het verkeer. Daarnaast was de uitstekende lading niet conform de wettelijke voorschriften. Aan de bestuurders van de trucks zijn boetes opgelegd.

Deze verhoogde veiligheidscontroles hebben plaatsgevonden onder leiding van de Task Force die recentelijk door het Interim Management Team (IMT) van het Korps Politie Suriname (KPS) is ingesteld. Het KPS heeft reeds aangekondigd dat een Zero Tolerance Beleid wordt gevoerd om de veiligheid landelijk te waarborgen.