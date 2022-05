Aangehouden vrouw van ‘Most Wanted List’ weer in vrijheid gesteld

De verdachte Caroline B., één van de 26 gezochte criminelen, die op de nieuwe ‘Most Wanted List’ van het Korps Politie Suriname stond en onlangs was aangehouden, is maandag bij de voorgeleiding in vrijheid gesteld. Dit bevestigt haar advocaat, Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.

Zij werd afgelopen zondag door het Regio Bijstandsteam aangehouden. Blinker wordt gezocht voor diefstal van gouden sieraden ter waarde van meer dan 7.000 USD ten nadele van haar pleegmoeder. Volgens Nibte heeft de aangeefster de aangifte reeds eerder ingetrokken bij de politie van De Nieuwe Grond.

Haar cliënt heeft jaren op hetzelfde adres gewoond. Bovendien was zij dagelijks actief op social media. Ze had nooit geweten, dat ze gezocht werd en op de ‘Most Wanted List voorkwam. Ze vindt het raar, dat de politie haar niet kon vinden.

Bij de voorgeleiding maandag was de pleegmoeder, die haar jarenlang heeft verzorgd, ook aanwezig. Zij heeft de aangifte, nu bijkans drie jaar terug in het jaar 2019 gedaan, ingetrokken. De enige vrouw, die op de lijst voorkwam heeft een nacht in het cellenhuis moeten doorbrengen.