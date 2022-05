40 jaar geëist tegen verdachte in moordzaak douanier Daphne Hoft

De verdachte Afton P. hoorde maandag 40 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen wegens moord op de douaneambtenaar Daphne Hoft op 20 juni 2020 te Munder.

Officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie merkte in haar requisitoir op, dat zij een levenslange gevangenisstraf tegen de verdachte kon eisen, maar die kan de leed van de ouders en kinderen van het slachtoffer niet compenseren.

“Zondag was het Moederdag, hoe zou de moeder en de kinderen van het 33-jarige vermoorde slachtoffer zich hebben gevoeld. De dood is eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan het leven. Wanneer iemand ziek is kan jij je op de dood voorbereiden. Maar wanneer iemand besluit, dat de persoon niet meer mag leven, is dat enorm pijnlijk voor de familie”, aldus de officier.

De vervolging achtte dat de verdachte na kalm beraad en rustig overleg het feit heeft gepleegd. Zij legde de nadruk op de GPS, die hij in de auto van Hoft had geplaatst. Ook zou hij haar telefoon hebben gekloond, waardoor hij haar overal kon volgen.

De verdachte kwam met een verklaring, dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd, terwijl dat niet uit het onderzoek naar voren is gekomen. Uit obductie blijkt, dat het slachtoffer nimmer zichzelf zou hebben geschoten, vanwege de ligging van de schotverwonding.

Tjin Liep Shie achtte moord op Daphne Hoft wettig en overtuigend bewezen en eiste een celstraf van 40 jaar onder aftrek. Kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor stelde de zaak uit naar juli voor pleidooi. De moordverdachte blijft aangehouden.