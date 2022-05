William Waidoe wint kort geding tegen staat voor de tweede keer

Ex-parlementariër, William Waidoe, die in de periode van 30 juni 2015 tot en met 29 juni 2020 actief was binnen de politiek, zegt in een interview met Waterkant.Net, dat hij dankbaar is voor het leven, dat hij thans leidt en dat hij in alle rust zich bezig kan houden met zijn onderneming Toko West. Voorts is hij in zijn spaarzame vrije tijd bezig huisbezoekjes af te leggen en hij probeert via de DOE BUN FOUNDATION een sociaal-maatschappelijke bijdrage te leveren binnen de gemeenschap van het rijstdistrict Nickerie.

Waidoe zegt verder, dat het volk zelf zou moeten aangeven hoe de huidige regering het doet ten opzichte van de vorige, aangezien een groot deel heeft gekozen voor een nieuwe regering. Wat volgens hem wel een verschil maakt is, dat onder de vorige regering men vrijuit hun mening kon geven, maar onder de huidige dat niet het geval is. Hierbij verwijst hij naar de strafzaak van de mediaman Mones Nazerali, die hoge bloeddruk kreeg, nadat hij zaken had aangekaart. Ook zegt Waidoe, dat het van onkunde van de huidige regering betaamt door te verwijzen naar de jaren 80 en dat de huidige regering tijdens campagnevoering had beloofd het beter te zullen doen, dan de toen heersende regering.

Op de vraag of elk ex-DNA lid voor het leven wordt betaald, gaf Waidoe aan dat een ex-DNA lid moet opteren voor een functie binnen de overheid. Als reden gaf hij op, dat het voor een ex-parlementariër moeilijk is aan een baan te komen binnen het bedrijfsleven, na een politieke loopbaan te hebben gehad. Verder gaf hij aan dat wettelijk in artikel 7 van de Wet financiële voorzieningen leden en gewezen leden geregeld is, dat elke DNA lid kan opteren voor minimaal de functie van beleidsadviseur. Hiervan had Waidoe ook gebruikgemaakt.

Waidoe had na zijn periode als DNA-lid meerdere keren een schrijven gericht aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, waarin hij het verzoek deed om zijn aanstelling in de functie van beleidsadviseur in voltijdse dienst van de staat conform voornoemd artikel. Nadat de staat in gebreke bleef door niet te reageren op de verzoeken, maakte Waidoe een kort geding bij de civiele rechter aanhangig.

De kortgedingrechter gelastte de staat Suriname binnen twee maanden de rechtspositie van Waidoe te formaliseren als beleidsadviseur in voltijdse dienst onder toekenning van de daaraan gekoppelde bezoldiging en emolumenten.

Waidoe gaf aan, dat thans twee jaren verder, de staat het vonnis nog steeds niet heeft uitgevoerd, ondanks dat hij meerdere malen contact heeft opgenomen met het ministerie. Vandaar dat hij een paar maanden geleden opnieuw een rechtszaak tegen de staat heeft aangespannen. William zegt, dat hij zijn kennis en kunde wilt inzetten voor zijn mooi land, maar daar hij geen ´friend of family´ is wordt hij genegeerd en aan de kant geschoven.

De overheid is op de hoogte van de uitspraak van de civiele rechter, omdat de vertegenwoordiger van de staat aanwezig was op de zittingen. Conform het vonnis moest de overheid binnen twee maanden de positie van Waidoe in orde maken, anders hangt er een dwangsom boven het hoofd van de overheid. Intussen is die opgelopen tot SRD.500.000.

Waidoe heeft het recht om derdenbeslag op de tegoeden van de overheid te leggen en samen met zijn raadsman is hij aan het bekijken hoe dat ten uitvoer gebracht zal worden. Echter ziet Waidoe het liefst, dat de overheid gewoon het vonnis ten uitvoer brengt, namelijk hem in dienst te nemen als beleidsadviseur, maar hij merkt op dat ze alleen bezig zijn hem dwars te liggen. Vanuit de overheid is er nooit contact met hem opgenomen, ondanks dat zijn raadsman hemel en aarde heeft bewogen om uitvoering te geven aan het vonnis van de kortgedingrechter.

Waidoe werd genoodzaakt om een nieuwe rechtszaak aan te spannen, waarbij hij het recht aan zijn zijde heeft gekregen.

Hij is nog actief binnen het politiek, maar hij is ook actief bezig met zijn onderneming. Tot slot gaf hij het volgende aan: ”Wij Surinamers moeten eerst zelf beseffen wat wij willen voor ons land. Dat wat wij vandaag meemaken is een keuze, die wij zelf hebben gemaakt. Is het een keuze uit het verleden of een keuze uit het heden: daar mag je zelf invulling aan geven. Wel hoop ik, dat de jongeren onder ons beseffen dat de toekomst in hun handen ligt. De kansen en mogelijkheden die in het verschiet liggen, pakken wij die zelf op of laten wij ons weer misleiden door de beloftes” stelde het ex-DNA lid.