Nieuwe vaste expositie ‘Onze koloniale erfenis’ opent op 23 juni

Het Tropenmuseum opent 23 juni zijn nieuwe, vaste expositie Onze koloniale erfenis. De tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen kolonialisme doorstonden.

Onze koloniale erfenis is het sluitstuk van een jarenlange vernieuwingsslag en beslaat 1200 m2. Door te laten zien hoe de koloniale geschiedenis een onvoltooid verleden tijd is, wil het Tropenmuseum bijdragen aan het debat in de samenleving en aan een meer rechtvaardige maatschappij.

De expo bevat zo’n 500 voorwerpen en kunstobjecten uit de uitgebreide collecties van het Nationaal Museum van Wereldculturen, waar het Tropenmuseum onderdeel van is, aangevuld met nieuwe, hedendaagse kunst.

Centraal staan het Nederlandse koloniale verleden in Suriname en het Caraïbisch gebied en Indonesië en de doorwerking die dat verleden tot op vandaag de dag heeft. Denk aan ongelijkheid, racisme, uitsluiting en uitbuiting. Denk ook aan onze diverse samenleving, cultuur, een gedeelde keuken, taal en muziek.