Man zes keer beschoten in auto

In Suriname vond er zondagavond een ernstige schietpartij plaats. Een man is met zes schotverwondingen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo binnengebracht. Hij is rond 23.00u in zijn voertuig op de hoek van de Hooge- en Timmermanstraat door een nog toe onbekende man beschoten.

Volgens het slachtoffer, dat aanspreekbaar was, stopte een zwart gelakt voertuig naast zijn auto op de bovenvermelde hoek. Daaruit stapte een gemaskerde en gewapende man, die terstond het vuur opende op zijn auto.

Het voertuig van het slachtoffer, een Mercedes Benz, vertoonde zeker acht kogelinslagen. Bij die gelegenheid liep het slachtoffer D.W. (24), in totaal zes schotverwondingen op. Hij werd gelijk daarna naar de SEH vervoerd, waar hij terstond werd opgenomen.

Het verplegend personeel schakelde de politie in, die voor onderzoek ter plaatse ging. De politie van Nieuwe Haven en Munder deden het ziekenhuis aan. Het onderzoek duurt voort.