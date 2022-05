Lezing Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Suriname

Het Nationaal Archief Suriname en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid organiseren in het kader van de hernieuwde samenwerking een lezing op maandag 9 mei, getiteld ‘Samen sterk in Media’. De inleider is de heer Eppo van Nispen tot Sevenaer, CEO Beeld & Geluid.

Suriname en Nederland zijn vanwege hun geschiedenis nauw met elkaar verbonden. Die verbondenheid kent ook een toekomst. Een daarvan ligt in de manier waarop beide landen omgaan met media. Media zijn niet weg te denken uit het leven van de mens.

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid is het een na grootste AV-archief ter wereld en dagelijks verantwoordelijk voor 12 % van het uitgezonden materiaal via broadcast radio, TV en online. Dit doet zij voor grote mediapartijen. Van de publieke omroep tot bijvoorbeeld Disney.

Beeld & Geluid wil samen met het NAS kijken hoe zij door onderlinge samenwerking elkaar en de mediapartijen waarmee zij werken kunnen versterken. Dit door het delen van relevante kennis en netwerken, maar ook door het toepassen van de nieuwste technologie op gebied van AI, zoals gezichtsherkenning en txt2speech. Samen hopen zij zo de creatieve industrie van Nederland en Suriname te versterken.

Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van Beeld & Geluid neemt u mee op een inspirerende lezing over de mogelijkheden.

Datum : maandag 9 mei 2022

Tijd : 19:00 uur (inloop: 18:30 uur)

Plaats : Nationaal Archief Suriname, Mr. J. Lachmonstraat 174