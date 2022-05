Illegale man masturbeert terwijl hij dames in woning aankijkt

De 25-jarige Martines P. is door de politie van Commewijne aangehouden, omdat hij voor de ogen van twee dames masturbeerde. Dit gebeurde op zaterdag 9 april bij een appartement aan de Oost-Westverbinding in Suriname. Hij was sindsdien ondergedoken en werd pas gisteren aangehouden door de politie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij vandaag in verzekering gesteld.

De verdachte is een drugsgebruiker en woont met zijn vader in een appartement. Betrokkene haalde op die bewuste dag bij het zien van twee dames die bezig waren in hun woning, zijn geslachtsdeel naar buiten en begon te masturberen. Daarbij keek hij naar de dames en noemde de naam van één van hen tijdens het masturberen.

Deze schaamteloze actie van de verdachte, die ook nog illegaal in Suriname verblijft, is vastgelegd op camerabeelden. Ondanks alles ontkent hij het feit te hebben begaan. Hij verklaarde bij de politie ‘dat hij slechts uit zijn stijve penis urineerde’.

Na overleg is de verdachte op verdenking van schennis van de eerbaarheid en overtreding van de vreemdelingenwet in verzekering gesteld door de politie van Meerzorg.