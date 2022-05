Vrouw gewond na frontale aanrijding Nieuw Weergevondenweg

Aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, heeft zich zaterdag een frontale botsing voorgedaan tussen twee auto’s, waarbij een vrouw gewond is geraakt.

Beide voertuigen reden over bovengenoemde weg in tegengestelde richting van elkaar, toen het ter hoogte van de Ballaweg mis ging. Het vermoeden bestaat dat één der partijen op de rijhelft van de ander terecht is gekomen.

Er volgde een aanrijding waarbij beide voertuigen flink beschadigd raakten. Een vrouw klaagde van pijn en is met een ambulance voor medische hulp afgevoerd.

De politie kwam kort daarna ter plaatse voor onderzoek.