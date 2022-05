President Santokhi gedenkt moeders in verband met Moederdag

Om moeders een blijk van waardering te geven voor de bijdrage die zij leveren aan de instandhouding van de natie, heeft president Chandrikapersad Santokhi het op zich genomen hen in de bloemetjes te zetten. Het staatshoofd van Suriname bezoekt op Moederdag verschillende woonwijken waarbij hij levensmiddelen pakketten verstrekt aan de moeders.

De regeringsleider vindt het belangrijk dat iedere burger ervan bewust is dat er een plicht rust op onze schouders om onze natie instand te houden en verder te ontwikkelen. Hij schroomt daarvoor niet om als leider zijn waardering te tonen aan een ieder die zijn of haar rol vervult. Op 8 mei 2022 is het de beurt aan de moeders, die een bijzondere rol vervullen bij het opvoeden van burgers, die ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land.

Het staatshoofd heeft intussen de gebieden Livorno en De Nieuwe Grond bezocht. De blijdschap was af te lezen van de gezichten van de aanwezige moeders. Zij waren ingenomen met het geschenk dat zij in handen mochten nemen van de president.