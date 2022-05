Chinese ondernemer schiet zichzelf dood met gasbuks

De 28-jarige Chinese ondernemer D.Z. is afgelopen nacht levenloos in een winkel annex woning, aan de Helena Christinaweg in Suriname, aangetroffen. Uit het voorlopig onderzoek blijkt, dat het slachtoffer zichzelf met een gasbuks in zijn borststreek heeft geschoten met als gevolg, dat hij het leven heeft gelaten.

Volgens verklaring van zijn broer vertrok hij samen met zijn overige huisgenoten rond 21.00u uit huis. Het slachtoffer bleef alleen thuis. Toen zij rond 01.00u terugkwamen troffen ze hun dierbare levenloos en bebloed op het bed aan. Hij vertoonde een schotwond aan zijn linkerborst. Op het bed naast hem werd een gasbuks gevonden en in beslag genomen.

Volgens de ingeschakelde politie van De Nieuwe Grond zijn er geen sporen van braak in het pand aangetroffen. Voordat het slachtoffer tot de daad overging schreef hij in zijn eigen taal; ‘sorry, ik ga weg’ op de muur naast zijn bed.

Het lijk werd door de politie, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in beslag genomen. Vernomen wordt dat het slachtoffer gokverslaafd was.