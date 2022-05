255.000 SRD gestolen uit niet afgesloten voertuig

Uit een niet afgesloten voertuig aan de Mariestraat in Suriname, is donderdagmorgen een fors geldbedrag groot 255.000 SRD weggenomen. Dit ontdekte de aangeefster rond 07.00u.

De 36-jarige administratieve medewerkster, M.S. had geld opgehaald bij verschillende winkels. Zij had nog enkele winkelbonnen over, die ze nog moest ophalen. Ze bewaarde het opgehaald geld in een tas en plaatste deze in haar auto. Ze vergat echter haar voertuig op slot te doen.

Toen zij de volgende morgen wakker werd kreeg zij de schrik van haar leven, want ze kon de tas met het geldbedrag niet vinden. Na de ontdekking schakelde zij de politie van Munder in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het geld is nog niet achterhaald.

Het onderzoek duurt voort.