Politieman die uit stoerdoenerij schoten lost ontwapend

In opdracht van korpschef Ruben Kensen is vandaag de politieman R.R. ontwapend. De agent had er een gewoonte van gemaakt om tijdens het borrelen schoten met zijn dienstwapen uit stoerdoenerij te lossen.

Van de week zat de wetsdienaar, die tewerkgesteld is op station Leiding 9A, met enkele vrienden wederom te borrelen op een adres in het ressort Livorno.

Op een bepaald moment haalde de agent zijn dienstwapen tevoorschijn en loste hij daarmee uit het niets een schot. Een bewoner wist deze handeling met zijn mobiel vast te leggen.

Het filmpje is toen naar de verschillende instanties gestuurd om gepaste maatregelen tegen de politieman te treffen. Hij zou deze handelingen vaker hebben gepleegd.