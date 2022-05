Lijk vermiste student aangespoeld nabij steiger Marienburg 

Het ontzielde lichaam van de vermiste 18-jarige student, Shaier van Heijedoorn, is donderdagavond aangespoeld nabij de steiger van Marienburg in Suriname.

Op woensdag 4 mei deed de familie aangifte van vermissing van hun dierbare. De jongeman, die student was van de VWO heeft vermoedelijk de hand aan zichzelf geslagen door in de Commewijnerivier te springen.

Volgens de ouders is hun zoon woensdag zoals gewoonlijk van huis vertrokken richting school. Hij had mondeling examen. In de late middag was hij nog niet thuis gearriveerd. De ouders deden uiteindelijk rond 18.00 uur aangifte bij de politie, nadat zij niets van hun zoon hoorden.

Volgens de familie is de jongeman die ochtend niet naar school geweest. Naar hun zeggen deed hij altijd zijn best op school en was hij bij iedereen bekend als een rustige jongen.

Op het moment van schrijven zijn de instanties ter plaatse bezig het lijk te bergen.