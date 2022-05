Inbrekers steken kanaal per boot over om oud ijzer te stelen

De politie van Nieuwe Haven heeft in de vroege ochtend van donderdag de verdachten Urrel E.(43) en Jerrel K.(46) op heterdaad betrapt en aangehouden bij een oude loods. Dit gebeurde rond 05.00u aan de Industrieweg Noord in Suriname.

De verdachten staken vanuit Goede Verwachting het Saramaccakanaal per boot over richting de Industrieweg Noord, naar de desbetreffende oude loods. Een alerte bewaker, die het pand naast bewaakte, ontdekte de inbrekers en schakelde terstond de politie in.

Toen de ingeschakelde politie ter plaatse arriveerde werd één van de verdachten op het dak van de loods aangetroffen. Het lukte de agenten van Nieuwe Haven om beide verdachten in de kraag te vatten.

Na de aanhouding werden ze naar het politiebureau van Nieuwe Haven overgebracht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. De boot met buitenboordmotor is door de politie in beslag genomen (foto).