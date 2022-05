Douane neemt nieuwe containerscanner in gebruik

De douanedienst in Suriname beschikt over een nieuwe containerscanner. Deze scanner is op donderdag 5 mei ceremonieel in gebruik genomen tijdens een bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan de dienst der Invoerrechten en Accijnzen. Het nieuwe apparaat maakt deel uit van tal van projecten om de douanedienst verder te professionaliseren. Kort voor de ingebruikname heeft het staatshoofd een gedenkplaat onthuld.

Directeur Ismael Kalaykhan van de Belastingdienst zegt dat het plaatsen van scannerss op de havens prioriteit geniet. De nieuwe containerscanner op de rivierhaven moet in dit kader worden gezien. Het ligt in de bedoeling om later dit jaar ook een palletscanner aan te schaffen. Met deze faciliteiten worden belangrijke stappen gezet in het professionaliseren van de douanedienst.

“De scanner is heel erg belangrijk, want het menselijk oog heeft beperkingen. Het kan niet alles zien, daarom heb je tegenwoordig moderne technologie om heel wat zaken zichtbaar te maken”, merkt president Santokhi op. Hij spreekt de hoop uit dat de scanner ertoe zal leiden dat de douane haar visitatiewerkzaamheden effectiever en efficiënter kan uitvoeren en dat dit de kwaliteit van de dienst ten goede komt.