Bevorderingen bij KBS op Internationale Dag van de Brandweer

In het kader van de Internationale Dag van de Brandweer, op woensdag 4 mei, werden 141 brandweerfunctionarissen in Suriname bevorderd tot Hoofdbrandwacht. Dit is de hoogste rangorde op het manschappenniveau.

Brandweercommandant Radjen Jakari, benadrukte in zijn toespraak dat deze stap in de carrière van de functionarissen gepaard gaat met grotere verantwoordelijkheden. Hij benadrukte dat er nu meer proactiviteit van hen wordt verwacht. Daarnaast wordt aan hen gevraagd bovengemiddelde ondersteuning te bieden aan kaderleden. Jakari zei dat de brandweerlieden op deze dag geëerd worden. “We gedenken ook de brandweerlieden die tijdens of na hun werkzaamheden met het noodlot werden geconfronteerd”.

Minister Kenneth Amoksi gaf aan dat de Internationale Dag van de Brandweer een dag van reflectie is. “Een dag om stil te staan bij wat de brandweer doet en betekent voor land en volk.” Hij haalde aan dat het ministerie zich ondanks de vele uitdagingen, blijft inzetten om het beter te doen. “Wij weten dat wij als overheid, u moeten voorzien van middelen.” Amoksi vertelde verder dat er intussen drie keer raadsvoorstellen voor de brandweer zijn geactualiseerd, maar dat de middelen nog steeds niet zijn vrijgekomen. Hij gaf daarbij aan dat hij dit punt zo gauw als mogelijk bespreekbaar zal maken met de president, zodat het proces niet voor de vierde keer vertraagd wordt.

Daarnaast vertelde de bewindsman dat de relatie met de Brandweer van regio Haaglanden uit Nederland, na jaren weer is geactiveerd. Tijdens zijn dienstreis in maart heeft hij gesproken met de Brandweercommandant over eventuele samenwerkingen tussen Nederland en Suriname. Afgesproken is dat Brandweer Haaglanden binnenkort een project zal starten in Suriname. Dit project hebben zij eerder in Australië uitgevoerd.

Tot slot feliciteerde de minister de bevorderden en hun naasten. Hij benadrukte dat de bevordering niet mogelijk zou zijn geweest, zonder het harde werk en de plichtsgetrouw van de functionarissen. Het is volgens de minister van JusPol belangrijk dat zij als gedisciplineerd korps, deze eigenschappen blijven behouden.