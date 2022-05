Times: ‘Naam inspecteur van politie genoemd in zaak verkoolde lichamen’

De Surinaamse krant Times of Suriname heeft in haar editie van woensdag 4 mei gemeld, dat de naam van inspecteur van politie Dennis E. wordt genoemd in de zaak van de drie verkoolde lichamen in een uitgebrande Ford Ranger.

Volgens de krant zou Yorinde W., die al was aangehouden in deze zaak, hebben verklaard dat E. instructies zou hebben gegeven hoe te handelen.

Eerder verklaarde Yorinde dat de drie mannen waren doodgeschoten. Dit zou te maken hebben met de diefstal van 1000 kilogram cocaïne van haar broer Marvin Anthony Ralf Wilson, die door de politie wordt gezocht.

Politie-inspecteur Dennis E., die beveiliger was van vicepresident Ronnie Brunswijk, werd in oktober 2021 aangehouden in een grote drugszaak waarbij 478 kilogram cocaïne werd onderschept aan de Smaragdstraat.