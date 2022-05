Suriname en Guyana in startblokken voor bouw brug over Corantijnrivier

Met de ceremoniële ondertekening van het contract en de launch van de Expression of Interest (EOI) op 4 mei in de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken (OW), zijn de formele afspraken vastgelegd voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier.

De OW-ministers van Suriname en Guyana, Riad Nurmohamed en Juan Edghill hebben de documenten van dit grootse project ondertekend. De launch markeert het startsein voor de voorbereidingen naar de bouw van de brug tussen beide landen.

Het contract is uitbesteed aan WSP Caribbean Limited. Dit Trinidadiaanse bedrijf is verantwoordelijk voor de voorstudies en het voorlopige ontwerp. Tevens zal zij verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de inschrijvingen van geïnteresseerde bouwbedrijven, zowel nationaal als internationaal, het ontwerp, bouwen, financieren, exploiteren en het onderhoud van de brug.

Na de registratie en inschrijvingen is de streefdatum voor het aanvangen van de bouw tegen het eind van het jaar met een minimale bouwtijd van 2 jaar. De brug komt te staan nabij de locatie van de veerboot die de route Southdrain-Moleson Creek onderhoudt. Aangezien er schepen van ongeveer 40.000 DWT verwacht worden zal het ontwerp een hoge brug zijn, net als die over de Surinamerivier.

Het ligt in de bedoeling dat beide landen voordeel zullen hebben aan de brug. Volgens Juan Edghill is deze brug niet meer dan een brug alleen, maar een gerealiseerde visie van twee naties. Dankzij het feit dat de buurlanden makkelijker bereikbaar zullen worden, vergroot dit de kansen op economische activiteiten voor onder andere de handel, bedrijven en het toerisme voor beide landen en internationaal. Tevens wordt de bereikbaarheid van diensten voor degenen die dit nodig hebben, versneld.

“Het is een belangrijk moment voor de regering van Suriname en voor de regering van Guyana”, zegt OW-minister Riad Nurmohamed. Volgens de bewindsman is het beleid van de Surinaamse regering uitgezet in een opdracht naar het OW-ministerie toe, om het westen en het oosten te ontsluiten.

Met de ondertekening van het contract voor de bouw van de brug naar Guyana, gaat een van de eerste projecten van de regering, via OW, in uitvoering. Ook de weg van Paramaribo naar Nickerie zal aangepakt en geüpgraded worden. Nurmohamed roept alle ondernemers en investeerders van Nickerie op om zich voor te bereiden op de komst van de brug want het zal zeker een grote impact hebben op het toerisme en de economie van het land, in het bijzonder Nickerie.