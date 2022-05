Dronken ‘Bakroe’ kapt erop los te Johanna Margaretha

De 39-jarige verdachte D.P. alias ‘Bakroe’ heeft afgelopen maandag drie personen op plantage Johanna Margaretha in Suriname ernstig verwond, van wie een zijn onderarm bijna kwijt is.

De verdachte nuttigde die avond alcohol. Hij zag zijn schoonzus op straat en vroeg haar waarom ze ‘piepte’. Bakroe pakte een vlijmscherpe houwer en viel de vrouw op straat aan. Ze werd gekapt aan haar oor en moest ook slagen met de platte kant van de houwer incasseren.

De vrouw was met een 6-jarige jongen die bijna onthoofd werd door de verdachte. Deze zwaaide met de houwer in de richting van de jongen, die een stapje achteruit maakte, waardoor de houwer hem niet raakte. Zowel de schoonzus als de jongen renden uit vrees weg.

Daarna toog de verdachte met het wapen naar het huis van het tweede slachtoffer R. De dochter van R. let op de kinderen van Bakroe. Hij heeft vernomen dat zij over hem zou hebben geroddeld. Het slachtoffer R. kwam naar buiten en hield de verdachte voor dat zijn dochter niet thuis was.

Gelijk hierna viel hij R. aan met de houwer. Hij kapte R. twee keren aan het hoofd en aan zijn arm. De onderarm van de man is bijna afgehakt. De specialist zal bepalen of de arm weer vastgehecht kan worden of die geamputeerd moet worden. Dit slachtoffer is niet aanspreekbaar en is naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Het derde slachtoffer betreft de ex-man van zijn vrouw, die aan de overkant van Bakroe woonachtig is. De verdachte is ook thuis bij hem geweest en hij heeft de ex-man van zijn vrouw flink afgetuigd. Daarna ging Bakroe thuis bij zijn moeder, waar hij vernielingen in haar huis heeft aangericht.

De politie van Marienburg heeft de geweldenaar dinsdag aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Bakroe in verzekering gesteld.