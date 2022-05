Deze week is op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname, een 62-jarige bolletjesslikker aangehouden en overgedragen aan de Narcotica Brigade.

De man H.D. stond op het punt om naar Nederland te vertrekken. Tijdens visitatie door de douane op Zanderij viel hij door de mand. H.D. gaf toe een hoeveelheid bolletjes met drugs te hebben geslikt.

In belang van het verdere onderzoek is hij na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.