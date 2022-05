Nationaal Comité 4 en 5 mei neemt oorlogsmonumenten Suriname op

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei beheert een database met daarin meer dan 4.000 oorlogsmonumenten uit 25 landen. Die monumenten herinneren aan Nederland en de Tweede Wereldoorlog en aan oorlogssituaties en aan vredesoperaties daarna.

Eric Kastelein ontdekte dat Suriname ontbrak en dat de negen oorlogsmonumenten die beschreven staan in Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed niet waren opgenomen in deze database. Na overleg met het comité is dit hersteld. Hij heeft de teksten en foto’s aangeleverd en de monumenten zijn sinds september 2021 te raadplegen en te zien.

Ga naar de website https://www.4en5mei.nl, ga naar ‘Oorlogsmonumenten’, ‘Monument zoeken’, ‘Zoek een monument’ en vul in Paramaribo of Suriname.

Oorlogsmonumenten gekoppeld aan slachtoffers die voorkomen op monumenten in Suriname

In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies (bron: Oorlogsgravenstichting).

En deze mensen hebben een verhaal. De stichting verzamelt die geschiedenissen in de verhalen- database op de website. Bezoekers kunnen heel makkelijk een bijdrage toevoegen zoals foto’s, krantenberichten, overlijdensadvertenties, onderscheidingen en nog veel meer. Kastelein merkte dat voor Paramaribo/Suriname helaas de koppeling naar de betreffende oorlogsmonumenten ontbrak.

Na intensief overleg het goede nieuws: het is sinds 26 april 2022 mogelijk de persoon te koppelen aan het monument In Paramaribo/Suriname waar hij of zij op vermeld staat. Door op de koppeling te klikken kom je bij het betreffende monument op de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei!

Een voorbeeld op https://oorlogsgravenstichting.nl/ . Zoeken op Voss, Harry Frederik 12 03 1912 – 29 05 1943, lees zijn verhaal en ontdek het monument in Paramaribo.