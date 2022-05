Grand Cafe Shakers sluit deuren permanent na komend weekend

Grand Cafe Shakers in Suriname sluit haar deuren permanent na komend weekend. De horecazaak sloot haar deuren vorige maand tijdelijk, na de plotselinge dood van oprichter/eigenaar Andrew ‘Drew’ Fong Ten Jing.

Drew verongelukte op Curaçao na een frontale aanrijding op Tweede Paasdag. Hij botste met zijn auto frontaal op een pick-up, nadat hij op de verkeerde weghelft terecht kwam.

Op Facebook laten de medewerkers weten dat zij op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei nog één keer open zullen zijn. De begeleidende tekst luidt:

Wij zijn net zo verdrietig als jij. Met trots kijken we terug op vele jaren waarin we u heerlijk eten, geweldige drankjes en veel herinneringen hebben bezorgd. We hebben besloten om onze deuren definitief te sluiten. We willen je bedanken voor deze geweldige reis en hadden het niet zonder jou kunnen doen.