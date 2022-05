VIDEO: Drie verdachten beroving William Kemblestraat aangehouden; deel buit terecht

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft dinsdagmiddag drie verdachten aan de Martin Luther Kingweg klemgereden en aangehouden voor de gewapende beroving in de ochtend bij Royal Brazil Hotel aan de William Kemblestraat.

Een deel van de buit is teruggevonden. Het voertuig, een wit gelakt Toyota Ist, waarmee de criminelen zich verplaatsten is in beslag genomen.

In de ochtend werden voor het hotel twee mannen beroofd. Een van de slachtoffers, Jonathan L., werd in zijn linkerbeen geschoten terwijl de andere kans zag om te vluchten. Na de beroving vluchtte de verdachten in de Toyota Ist.

De buit betreft een zwarte tas inhoudende 800 gram ruw goud en 20.000 USD. Volgens het slachtoffer was hij vóór de roofoverval bij een zwaarmaterieel- onderdelenzaak aan de Anamoestraat. Hij reed vandaar uit naar het hotel in de William Kemblestraat. Hij stapte uit zijn voertuig en knoopte een gesprek aan met zijn vriend.

Opeens kwamen twee manspersonen, van wie een gewapend met een vuistvuurwapen en de andere met een mes. Beiden probeerden het slachtoffer te beroven, waartegen Jonathan zich verzette. Hij werd daarbij geschoten in zijn been. Het is de daders gelukt om de zwarte tas met inhoud weg te rukken.

De politie zegt dat het niet uitgesloten is dat er meerdere verdachten aangehouden zullen worden. Het onderzoek duurt voort. Bekijk beelden van de beroving en aanhouding op het Youtube-kanaal van Dagelijkse Gebeurtenissen Suriname.

Filmpje van de beroving.

Bekijk hier een filmpje van de aanhouding.