Security guard gestoken tijdens feest op complex Roeli’s Event Venue 

De politie van Santodorp kreeg zondagnacht een melding van een steekpartij, waarbij een security guard op het complex van Roeli’s Event Venue is gestoken.

Toen de politie ter plaatse arriveerde voor onderzoek, bleek dat het slachtoffer per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp was vervoerd.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat tijdens het feest de security guard door een man met een scherp voorwerp in zijn buikstreek en arm is gestoken. Het motief hierachter is nog onbekend.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de steekgrage verdachte.