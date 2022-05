Mones Nazarali van Action Nieuws in verzekering gesteld door politie

Mones Nazarali van het mediaplatform Action Nieuws Suriname is dinsdag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Dit vanwege belediging en valselijke verdenking van twee hooggeplaatste politiefunctionarissen.

Hij is wegens belediging van twee politiefunctionarissen, te weten de regiocommandant van West commissaris van politie Hemantkoemar Sardjoe en gewestelijke politiecommandant (GPC) hoofdinspecteur van politie Daphne Lieveld, in verzekering gesteld. Behalve belediging wordt Mones ook verdacht van valselijke verdenking, lasterlijke aanklacht en verstoring van de openbare orde.

Mones heeft onlangs zijn mening geuit over de boete van SRD 120.000, die vijf vissers moesten betalen, omdat ze tilapia hadden gevangen voor eigen gebruik in Bigi Pan. Hij vond de boete te hoog voor het delict. Volgens hem meet regiocommandant Sardjoe met twee maten en heeft hij de kleine man opzettelijk gedupeerd. Ook zou Mones hebben gezegd, dat Sardjoe en Lieveld gratis inkopen doen bij verschillende supermarkten in Nickerie.

Tijdens het onlangs gehouden protest van de padieboeren bij de Henarbrug had Mones ook diverse opmerkingen gemaakt over onregelmatigheden, die plaatsvinden in het district, waarbij politiefunctionarissen, in dit geval Sardjoe, contact onderhoud met de onderwereld.

De regiocommandant heeft Mones hiervoor zeer kwalijk genomen en hem aangeklaagd dat hij zijn goede naam en eer door het slijk heeft gehaald. Mones blijft aangehouden.