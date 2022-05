‘Mannen in uitgebrande Ford Ranger doodgeschoten; verband met diefstal 1.000 kilo cocaïne’

De drie mannen van wie de verkoolde lichamen werden teruggevonden in een uitgebrande Ford Ranger, zouden eerst zijn doodgeschoten. Hun moord wordt in verband gebracht met de diefstal van 1.000 kilo cocaïne van de voortvluchtige verdachte Marvin Anthony Ralf Wilson. Dat heeft de zus van de verdachte verklaard, meldt Starnieuws vandaag.

De drie lijken werden op zondag 18 juli 2021 ontdekt aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. De politie maakte de identiteit van de drie mannen die werden aangetroffen in de uitgebrande auto snel daarna bekend. Twee lichamen werden in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting.

Het gaat om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24). De drie zouden in een pand aan de Edmundstraat zijn doodgeschoten. Hun lijken zijn in de Fort Ranger van Sital gereden naar de Noordpolderdam en in brand gestoken, schrijft het medium op basis van verklaringen van de zus Yorinde W. Of ze daadwerkelijk iets te maken hadden met de diefstal van de drugs, is niet duidelijk.

Yorinde verklaarde verder dat zij het pand gehuurd had voor haar broer, maar dat zij de slachtoffers niet heeft vermoord. Haar rol was om aanwijzingen over Sital door te geven aan anderen. Haar broer is nog voortvluchtig: