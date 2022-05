Een man is zojuist beroofd en beschoten bij Royal Brazil Hotel aan de William Kemblestraat in Suriname. Het slachtoffer is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De buit is nog onbekend. De criminelen zijn na hun daad weggevlucht in een gereedstaande auto.

De verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.