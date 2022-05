Jeangu Macrooy neemt video nieuwe single op in Suriname

De Surinaamse Singer en songwriter Jeangu Macrooy heeft de videoclip van zijn nieuwe single ‘Admit It’ in zijn geboorteland Suriname opgenomen. Het was voor hem een bijzondere ervaring, zegt hij op zijn Facebook.

”Toen ik opgroeide in Paramaribo heb ik nooit echt mogen ervaren hoe het is om deel uit te maken van een gemeenschap die een veilige en vrije omgeving biedt voor queer mensen om volledig zichzelf te zijn. Het schieten van dit kleine liefdesverhaal met deze prachtige cast heeft me de kans gegeven om dat gemeenschapsgevoel te ervaren dat ik gemist had. Ik ben meer dan dankbaar!”, meent hij.

Voor de Line Producer in Suriname, Chantal Rijker van Chaquel Productions van de video, was het een uitdagende ervaring. “Het was een zeer uitdagende ervaring, had twee dagen voor locatie scouting en casting (zoeken). De clip is in twee dagen opgenomen. Was erg leuk, met leuke cast en crew, maar het eindresultaat is prachtig, de cast heeft zich meer dan 100% ingezet”, vertelt ze.

‘Admit It’ is de derde single van het aankomende album van Jeangu.