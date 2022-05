Gezochte Nigeriaan na bijkans 2,5 jaar opsporing aangehouden

De 37-jarige Nigeriaan Urevbu Eguonor Garciano alias ‘Okoye’, die sedert 13 november 2019 werd opgespoord door de Procureur-Generaal in Suriname, is afgelopen zaterdag door de politie van Nickerie aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

De verdachte is intussen overgedragen aan afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. Dit bevestigt inspecteur van politie Errol Nibte, hoofd van de afdeling Fraude, tegenover Waterkant.Net.

Urevbu werd gezocht in een case van 2019, waarbij tickets met ‘gehackte’ creditcard bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) waren gekocht.

De 37-jarige verdachte wist zich al die jaren uit de arm van Justitie te houden. Door het goed speurwerk van de politie is hij in de kraag gevat. Hangende het onderzoek blijft Urevbu aangehouden.