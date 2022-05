Dronken doorrijder parkeert auto voor supermarkt en valt in slaap

De autobestuurder Ashwin N. (23) veroorzaakte maandagochtend een aanrijding met een ander voertuig aan de Frederikshoopweg in Suriname. Hij reed hierna door en parkeerde zijn wagen voor een supermarkt verderop in de straat, waar hij in slaap viel.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de bestuurder op de rijhelft van zijn tegenligger kwam en een aanrijding veroorzaakte. Hierna reed de veroorzaker door.

Een alerte weggebruiker gaf de ingeschakelde politie de gegevens van het voertuig door. De sterke arm werkte de informatie meteen uit en trof de desbetreffende wagen voor een supermarkt verderop in de straat aan. De bestuurder werd slapend achter het stuur aangetroffen.

De automobilist gaf het veroorzaken van de aanrijding en het doorrijden volmondig toe. Ook erkende hij onder invloed van alcohol te hebben deelgenomen aan het verkeer. De dronkaard werd aangehouden en overgebracht naar station Latour.

De man is na ontnuchtering voorgeleid bij de hulpofficier. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij heengezonden. Zijn rijbewijs is ingevorderd.