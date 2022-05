Dodelijke aanrijding Afobakaweg: Automobilist haalde in en kwam op rijhelft tankauto terecht

De vrouw die betrokken was bij de dodelijke aanrijding zondagmiddag aan de Afobakaweg ter hoogte van mast 40 is Marion H.(44). De autobestuurder Stenno. L. (44) werd met verschillende verwondingen per traumahelikopter naar de Spoedeisende Hulp (SEH) in Paramaribo overgebracht.

De personenauto reed over de Afobakaweg richting Klaaskreek terwijl de tankauto in tegenovergestelde reed. De autobestuurder zou ter hoogte van mast 40 bezig zijn geweest een voertuig in te halen en kwam op de rijhelft van zijn tegenligger terecht. Er ontstond een botsing met als gevolg dat de personenauto onder de tankauto langs de berm kwam vast te zitten.

Beide inzittenden van de personenauto raakten bekneld. Het Korps Brandweer Suriname werd in stelling gebracht om de slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden. De ambulance van SURCAD/Bridge Medical Group (BMG) werd ingeschakeld om de gewonden af te voeren.

Aan de aard van het incident en volgens het protocol van de meldkamer werd de melding opgeschaald naar een prioriteit 1 melding. Het Special Operation Response Team (SORT) van SURCAD/BMG werd opgeroepen om alle beschikbare ambulances naar de plaats delict te dirigeren voor assistentie.

De traumahelikopter van BMG werd in stelling gebracht op basis van de urgentie en overlevingskansen van de slachtoffers. Uiteindelijk bleek dat de vrouw reeds het leven had gelaten. Een arts stelde de dood officieel vast waarna het ontzielde lichaam ter obductie in beslag werd genomen.

Tijdens de operatie van BMG zijn 13 minuten verloren gegaan omdat de traumahelikopter niet op op het heliplatform van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo kan landen. Dit omdat er tijdens de COVID-19 pandemie tenten bij het platform opgezet zijn. De helikopter is uiteindelijk op het vliegveld te Zorg en Hoop geland, waarna het slachtoffer met de ambulance naar de SEH is vervoerd.

De chauffeur van de tankauto R.K. (54) bleef ongedeerd en is in het bezit van een geldig rijbewijs. Beide voertuigen zijn ter herkeuring in beslag genomen. De Verkeersunit van Regio Midden heeft de zaak in onderzoek.