VOJ-scholen Brokopondo en Marowijne beginnen wel dinsdag

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft besloten om op dinsdag 3 mei normaal met de lessen te beginnen op de VOJ-scholen in de districten Brokopondo en Marowijne. Deze scholen zijn wel toegankelijk, waardoor er geen reden is om de schooldeuren van deze onderwijsinstellingen nog langer gesloten te houden.

Scholen Sipaliwini gesloten

Vanwege de wateroverlast en de slechte toegankelijkheid tot de wegen is het niet mogelijk om de VOJ-scholen in het district Sipaliwini te openen op 3 mei.

Het ministerie zal pas overgaan tot de opstart van deze scholen als de fysieke veiligheid en de veiligheid met betrekking tot het onderwijsproces van de leerkrachten en leerlingen gegarandeerd zijn. Voorts wil de departementsleiding ook de garantie, dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.

Het minOWC blijft de ontwikkelingen met betrekking tot de wateroverlast in de verschillende gebieden op de voet volgen en is ook in nauw contact met de autoriteiten die deze wateroverlast in de gaten houden.